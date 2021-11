Premiär för Allt inställt

I kväll visas en tv-dokumentär om ett teatergäng i Haparanda.

The Happy Crew, som är en teater- och showgrupp för personer med funktionsvariation, har under ledning av teaterpedagogen Ros-Mari Barmosse arbetat med en föreställning som ännu inte har haft premiär. Premiären har nämligen fått ställas in tre gånger på grund av covid-19-pandemin.

SVT:s minoritetsredaktion i Övertorneå har följt teatergruppen under pandemiåren 2020 och 2021, vilket har resulterat i dokumentären Allt inställt, som premiärvisas i SVT 2 i kväll, den 28 november.

I SVT:s tablå ges följande beskrivning:

”Vad händer med en människa när sammanhanget försvinner? Innan coronan kom och lamslog oss alla var vardagen för medlemmarna i teatergruppen The happy crew fylld av skratt, gemenskap och tillhörighet. Över en natt ställdes allt in. Det som tidigare var en självklarhet med arbete, skola och vänner blev plötsligt en omöjlighet. I den här dokumentären får ni möta Ida, Reijo och Wilda i deras längtan efter varandra”.