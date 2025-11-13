Prisat gasellföretag till Haparanda

Norrbottens näst snabbast växande företag alla kategorier, Länsbygg AB, har etablerat sig i Haparanda och har redan två anställda snickare och lokaler i gränsstaden. ”Vi tror på Haparanda och vi ska växa där. Vi söker redan nu fler medarbetare”, säger delägaren Rickard Alm.

Länsbygg AB blev av Dagens Industri utnämnd till Gasellföretag, snabbväxande företag inom klassen storföretag. Vid en prisutdelning i Umeå i mitten av oktober blev Länsbygg utsedd till tredje snabbast växande i hela Norrland, och nummer 2 i Norrbotten.

170 miljoner

Rickard Alm från Sävast och tre andra delägare köpte år 2021 Länsbygg när tidigare ägare ville gå i pension. De började genast växa och 2021 års bokslut visade en omsättning på 19 miljoner kronor som i år förväntas bli 170 miljoner.

Mellan åren 2021 och 2024 hade de en tillväxt på 481 procent. Idag finns Länsbygg också i Umeå, Boden, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Piteå, Kalix och nu även i Haparanda.

Vinnande strategi

– Vi hade redan från början en uttalad strategi att anställa enbart lokal arbetskraft och att profilera oss som den bästa arbetsgivaren. Det har varit en vinnande strategi. Vi har gått från tio till 100 anställda på fyra år, säger Rickard Alm.

I början av 2025 gick det anrika byggföretaget i Kalix, Englunds Bygg, i konkurs. 80 anställda blev utan jobb. Länsbygg bjöd tio tidigare Englund-anställda på fika i Kalix och erbjöd dem anställning. Länsbygg fick en rivstart i Kalix med mycket duktiga snickare och tjänstemän.

Stor efterfrågan

Nu finns också två snickare anställda i Haparanda med egna lokaler, Mats Åhl och Simon Söderberg, båda före detta Englunds Bygg-anställda. De bjöds också på fika och anställning som de accepterade med en gång. De fick var sin gröna specialinredda nya skåpbil märkt med Länsbygg i stora bokstäver.

–Mats och Simon gör mycket bra jobb och tillsammans med de ständigt synliga Länsbygg-bilarna har det skapat stor efterfrågan på våra tjänster i Haparanda. Vi söker redan ytterligare medarbetare där, säger Rickard.

Certifierade av IKEA

Länsbygg har avtal om försäkringsjobb med de allra flesta stora försäkringsbolag och det har varit grunden på alla orter där de etablerat sig. Men allt eftersom tar de också på sig allt större renoveringar och nybyggnationer åt privatpersoner, kommuner och statliga institutioner.

– Vi är utbildade och certifierade av IKEA på samtliga orter i Norrland. IKEA har stora krav på sina leverantörer och det är ett verkligt kvalitetsbevis för oss, säger Rickard Alm.

Trivs på Länsbygg

Simon Söderlund och Mats Åhl trivs på Länsbygg.

– Jodå, det märks att Länsbygg satsar på sina anställda. Bara det att vi fått nya fina specialinredda bekväma bilar där vi kan ha med i princip alla hypermoderna verktyg som behövs, säger Simon

– Länsbygg har skaffat oss splitternya verktyg och resurser som vi ska arbeta med. Det underlättar jobben och gör oss mer effektiva. Det är bara i undantagsfall vi behöver åka och hämta något stort redskap som inte får plats i bilen, säger Simon.

– Vi gör mycket försäkringsjobb, men nu kommer det också in andra typer av jobb, exempelvis fönsterbyten och takbyten. Dessutom har vi gjort några mätjobb åt IKEA.

Beröm för arbetsmljön

Länsbygg har i likhet med andra byggföretag kontrollerats av Skatteverket, Arbetsmiljöverket och polisen. Resultat: inga anmärkningar och bara beröm från kontrollanterna.

Företaget har en tydlig plan kring arbetsmiljö. Samtliga anställda utbildas i arbetsmiljöfrågor. En gång i veckan hålls hantverksmöten där arbetsmiljö är en stående punkt.

– Vår ständiga slogan är: Är det farligt? Gör det inte, säger Rickard Alm.