Nu halveras priset för kollektivtrafiken, med start den 1 juli.

Regeringen skjuter till 6,5 miljarder kronor.

Energipriserna har oroat hela vintern och fått stora effekter i form av prisstegringar både för uppvärmningen av hem och för transporter. Nu skjuter regeringen till 6,5 miljarder kronor till ”Stöd för sänkta priser i kollektivtrafik”. Det innebär att priset för kollektivtrafik halveras från 1 juli.

– I Norrbotten vet vi att avstånd är en verklighet. För människor i ett av landets största och mest glesbefolkade län är fungerande och prisvärd kollektivtrafik inte en lyx, utan en nödvändighet. Det här krispaketet visar att den moderatledda regeringen tar ansvar för hela landet, även där avstånden är långa och förutsättningarna ser annorlunda ut, säger Mattias Karlsson (M) gruppledare och riksdagsledamot för Norrbottens län.