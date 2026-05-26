Nu halveras priset för kollektivtrafiken, med start den 1 juli.
Regeringen skjuter till 6,5 miljarder kronor.
Energipriserna har oroat hela vintern och fått stora effekter i form av prisstegringar både för uppvärmningen av hem och för transporter. Nu skjuter regeringen till 6,5 miljarder kronor till ”Stöd för sänkta priser i kollektivtrafik”. Det innebär att priset för kollektivtrafik halveras från 1 juli.
– I Norrbotten vet vi att avstånd är en verklighet. För människor i ett av landets största och mest glesbefolkade län är fungerande och prisvärd kollektivtrafik inte en lyx, utan en nödvändighet. Det här krispaketet visar att den moderatledda regeringen tar ansvar för hela landet, även där avstånden är långa och förutsättningarna ser annorlunda ut, säger Mattias Karlsson (M) gruppledare och riksdagsledamot för Norrbottens län.
I Norrbotten har det länge kämpats för att få fler att nyttja kollektivtrafiken.
– Kollektivtrafiken i Norrbotten ska vara enkel att använda och prisvärd för alla – inte en service förbehållen dem som råkar bo rätt eller ha råd. När vi gör det billigare och smidigare att ta sig runt öppnar vi dörrar för fler människor att jobba, studera och leva ett självständigt liv, oavsett om man bor i Luleå eller långt utanför, säger Linda Frohm (M), regionråd i Region Norrbotten.
4 kommentarer på “Priset för kollektivtrafik halveras”
man har nu sett att höger partiet säger att vi i landet har bra finanisiella läget. och då tror flera att vi i landet har våra pengar på kontot. så vi har pengar och kan valfjälsta med inför valet med och lova till alla om allt för ca 30 miljarder. vem tog ljuger att bra finansiella läget är mycke bra. men säger aldrig att dom måste låna pengarna för vi har ju inge pengar. dom ljuger ju oss säjer inte verligheten. nä du måste vi inom vänstern höga skatterna till vår välvärd till oss alla med ta höga skatterna till miljonerer . och till ”lille kille”. får säkert till och blir och kräks.
Varför inte införa ett rikstäckande kollektivtrafikkort som kan nyttjas över hela Sverige.
Dom flesta kommer ändå bara att använda lokaltrafiken i sin egen kommun men några kommer även att kunna resa runt i länet eller landet.
Perfekt för bland annat ungdomar som vill resa över kommungränser m.m.
Enbart valfläsk från SD Högern som är rädda att förlora valet i höst.
Nyligen var kollektivtrafik enligt högern miljöpartistisk kommunism och något det inte fanns pengar till, men nu när valet närmar sig så kastar man ut lite valfläsk åt folket.