Priset på villor och bostadsrätter förutspås öka år 2026

I Haparanda kostar en villa mer än dubbelt så mycket som i Övertorneå per kvadratmeter. Men vad gäller bostadsrätter skiljer sig kvadratmeterpriset bara en knapp tusenlapp mellan de båda kommunerna.

Svensk mäklarstatistik håller koll på fastighetsmarknaden i landet och har noterat att de senaste 25 åren har villapriserna i Norrbotten fyrdubblats, vilket ger en prisuppgång på 286 procent. Det är den tredje största ökningen i landet.

Per kvadratmeter

Nu är medelpriset per kvadratmeter i Haparanda 12 551 kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som i Övertorneå där priset är 5 946 kronor. I Pajala ligger summan på 7 401 kronor. Medelpriset per kvadratmeter i Norrbotten är 19 797 kronor. Luleå är med drar upp länssiffran som i residensstaden är 26 586 kronor. I Kalix är summan traditionsenligt lägre än i Haparanda; 9 819 kronor.

– Utvecklingen skiljer sig rejält åt mellan olika områden, på många håll har det varit ett riktigt boprisrally under 2000-talet. Framför allt har semesterorter, platser med stark arbetsmarknad och orter med goda pendlingsmöjligheter sett kraftiga prisökningar, säger Marcus Svanberg, VD på LF Fastighetsförmedling.

Bostadsrätter

Vad gäller medelpriset per kvadratmeter för bostadsrätter ligger Tornedalskommunerna betydligt lägre än länssnittet och där ligger Kalix högre än i både Haparanda och Övertorneå. Från Pajala finns inga priser redovisade för bostadsrätter. I Haparanda är skillnaden på medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt och för en villa störst, i jämförelse med Övertorneå, Kalix, Norrbotten och Luleå.

I Haparanda är medelpriset för en bostadsrätt 3 346 kronor per kvadratmeter. I Övertorneå 2 475 kronor. I Kalix 5 632 kronor. För länet är medelpriset 23 252. I Luleå skiljer sig medelpriset per kvadratmeter mellan bostadsrätter och villor nästan ingenting. I Luleå är kvadratmeterpriset för bostadsrätter drygt tusen kronor mer än för villor.

Tror på prisökning

LF fastighetsförmedling har gjort en kartläggning över landets kommuner och konstaterar att en villa i Norrbotten som för 25 år sedan var värd 600 000 kronor nu i genomsnitt värderas till 2,3 miljoner kronor. Stört höjning på villapriserna i länet har Boden där priset skenat med 361 procent. Lägst uppgång i länet har Kalix med en ökning på 223 procent, de senaste 25 åren. Åre är den kommun i landet där villapriserna ökat mest i landet, 558 procent.

Fastighetsmäklarna förutspår ett gott år för säljare av villor och bostadsrätter.

– Tittar vi i spåkulan ser vi en tydlig prisuppgång under 2026. Många som stått vid sidlinjen ett tag känner att det nu är ett bra läge att byta bostad. Våra fastighetsmäklare vittnar om fler spekulanter, högre tempo i budgivningarna och ett uppsving i aktiviteten jämfört med förra året, säger Marcus Svanberg.

