Privatisera inte äldreomsorgen i Haparanda!

Den styrande koalitionen (inklusive Sjukvårdspartiet) har lanserat en diskussion om att privatisera äldreomsorgen i Haparanda. Vi Socialdemokrater är tydliga i vår uppfattning – privatisera inte äldreomsorgen!

Vad äldreomsorgen behöver är högre bemanning, trygga anställningar och en god arbetsmiljö – inte vinstdrivande bolag som gör sköra äldre till en födkrok. Genom att privatisera äldreomsorgen riskerar vi att våra skattemedel som ska gå till skola, vård och omsorg istället landar i riskkapitalisternas djupa vinstfickor långt utanför kommunen. Vi förlorar dessutom rådighet över äldreomsorgen, och möjligheten att fullt ut kräva politiskt ansvarstagande.

Lyssna på erfarenheterna från de anställda inom äldreomsorgen i Haparanda. Ta del av fackförbundet Kommunals kunskap om privat äldreomsorg som vittnar om besparingar på löner, besparing på bemanning och besparing på arbetsmiljö. Argument om det privata alternativets valfrihet och kvalitét håller tunt.

I budgetförslaget för 2021 ville vi Socialdemokrater i Haparanda att regeringens extra satsning på äldreomsorgen skulle gå till just äldreomsorgen. Det hade gett äldreomsorgen i Haparanda 5,3 miljoner i förstärkning. Men istället för att låta äldreomsorgen få det tillskottet valde C, M, KD, och SJVP att minska äldreomsorgens anslag med lika mycket. Mitt under brinnande pandemi som just pekat på äldreomsorgens strukturella brister, med låg bemanning, otrygga anställningar och dåliga arbetsvillkor. Som lök på laxen öppnar man nu dessutom upp för privatiseringar.

Sälj inte ut vår äldreomsorg!

Socialdemokraterna i Haparanda