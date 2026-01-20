Rättegången mot HB:s chefredaktör flyttad

Haparandabladets chefredaktör Linda Danhall är misstänkt för djurplågeri. Rättegången som skulle ha inletts på tisdagen har nu flyttats fram.

Rättegången väntas istället äga rum längre fram i vår, datum är i nuläget oklart.

Linda Danhall som företräds av advokat Jonny Johansson menar på att hans klient inte har begått något brott.

Tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare Örjan Pekka har med anledning av händelsen tagit över ansvaret för publiceringsbeslut vad gäller Haparandabladets publiceringar i aktuell fråga.