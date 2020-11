Regeringen meddelar utökade förbud

Regeringen kom under måndagens eftermiddag med nya besked om restriktioner för varje person som vistas i Sverige. Maximalt åtta personer ska få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november.

– Det här är en mycket ingripande åtgärd. Den saknar motstycke i modern tid, men den är helt nödvändig för att vi ska kunna begränsa smittspridningen, sade statsminister Stefan Löfven på en pressträff under måndagens eftermiddag.

Utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor, men om det inte fungerar kommer det att förlängas till över jul och nyår.

Löfven sa att man ser att följsamheten för allmänna restriktioner är lägre än i våras och därmed är det nödvändig med ytterligare åtgärder.

– Många trötta på situationen vi förstår det, men just nu spelar det ingen roll. Vi måste göra allt för att stoppa viruset, coronaviruset tar inte hänsyn till våra känslor, det kommer bli värre. Ta ditt ansvar och gör din plikt att ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen, säger Stefan Löfven.