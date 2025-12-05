Region Norrbotten får miljonstöd för stärkt vård

Region Norrbotten har beviljats 28,9 miljoner kronor från den nationella Effektivitetsdelegationen. Pengarna fördelas över tre år och ska användas till satsningar som gör vården mer tillgänglig, mer effektiv och kommer närmare invånarna.

Bland annat ska det bli fler digitala vårdmöten, ökad egenmonitorering för att stärka förebyggande arbete och Hospital at Home-lösningar som gör det möjligt för patienter att få avancerad vård i hemmet, uppger Region Norrbotten.

– Med Effektivitetsdelegationens hjälp tar vi oss närmare den vård vi vill ha i Norrbotten. Att vi får medel för de insatser som vi startat i vårt åtgärdsprogram, är ett kvitto på att det vi vill genomföra kommer att göra skillnad, säger regiondirektören Ulrika Sundquist i ett pressmeddelande.

Tanken med satsningarna är att skapa ”tryggare patientflöden, korta väntetiderna, avlasta akutsjukvården, etablera fast läkarkontakt och tydligare vårdspår på akuten”.

– Fast läkarkontakt och tydligare vårdspår är förändringar som länge efterfrågats. Nu kan vi ta viktiga steg för bättre kontinuitet och kortare väntetider, Sager Camilla Friberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden,