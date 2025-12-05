Prenumerera

Region Norrbotten får miljonstöd för stärkt vård

Region Norrbotten har beviljats 28,9 miljoner kronor från den nationella Effektivitetsdelegationen. Pengarna fördelas över tre år och ska användas till satsningar som gör vården mer tillgänglig, mer effektiv och kommer närmare invånarna.

Bland annat ska det bli fler digitala vårdmöten, ökad egenmonitorering för att stärka förebyggande arbete och Hospital at Home-lösningar som gör det möjligt för patienter att få avancerad vård i hemmet, uppger Region Norrbotten.

– Med Effektivitetsdelegationens hjälp tar vi oss närmare den vård vi vill ha i Norrbotten. Att vi får medel för de insatser som vi startat i vårt åtgärdsprogram, är ett kvitto på att det vi vill genomföra kommer att göra skillnad, säger regiondirektören Ulrika Sundquist i ett pressmeddelande.

Tanken med satsningarna är att skapa ”tryggare patientflöden, korta väntetiderna, avlasta akutsjukvården, etablera fast läkarkontakt och tydligare vårdspår på akuten”.

– Fast läkarkontakt och tydligare vårdspår är förändringar som länge efterfrågats. Nu kan vi ta viktiga steg för bättre kontinuitet och kortare väntetider, Sager Camilla Friberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anders Sjöberg

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Bara bada bastu vid älven

Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

26 november, 2025 Inga kommentarer
Stadshotellet jubilerar – firar 125 år

Den 1 november 1900 öppnades Haparanda Stadshotell. Invigningen ägde rum den 5 december samma år. I helgen firade det anrika hotellet 125 år, vilket gör det till det äldsta stadshotellet i Norrbotten. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

12 november, 2025 Inga kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play