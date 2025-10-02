Rekommendation om kokning har tagits bort

I över en månad har invånarna i Koutojärvi, Västra Koutojärvi och Östra Koutojärvi i Övertorneå kommun rekommenderats att koka vattnet innan användning. I dag, den 2 oktober, har rekommendationen tagits bort.

”De analyserade nätproverna visar att dricksvattnet är säkert att använda och kan drickas utan kokning”, skriver Övertorneå kommun på sin hemsida.

Kokningsrekommendationen gavs den 29 augusti efter att vattenprover visat på förekomst av bakterier. Efter att åtgärdsarbetet hade slutförts togs nya prover den 9 september. Provsvaren drog ut på tiden, och den 16 september meddelade kommunen att de nya proverna fortfarande visade på bakterier i vattnet. Därför kvarstod rekommendationen om att koka vattnet.

”Tekniska enheten har spolat igenom ledningsnätet ytterligare en gång och nya prover togs igår måndag 15 september. Vi inväntar nu svar på dessa prover. För att kokningsrekommendationen ska kunna hävas krävs dock två godkända prov i följd”, skriver kommunen på sin hemsida den 16 september.

Den 24 september meddelade kommunen att de två senaste proverna var godkända, men för att säkerställa att hela ledningsnätet var fritt från föroreningar behövdes ytterligare nätprovet. Nu är alltså vattnet säkert att använda och kan drickas utan kokning.