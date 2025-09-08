Rekommendation om kokning kvarstår

Sedan fredagen den 29 augusti har en kokningsrekommendation gällt för boende i Koutojärvi, Västra Koutojärvi och Östra Koutojärvi. Detta efter att spår av bakterier hade hittats i vattenprover.

På måndagen den 1 september togs nya vattenprover och på fredagen den 5 september gick Övertorneå kommun ut med en fortsatt rekommendation om att koka vatten som används till mat och dryck.

Under vecka 37 påbörjas arbetet med att åtgärda problemet och därefter kommer nya prover tas. Under onsdagen den 10 september återkommer kommunen med en uppdatering.