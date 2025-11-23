Renkrock i Tärendö

En personbil kolliderade med en ren under söndagens morgon.
Olyckan inträffde på länsväg 394 i Tärendö.
Inga personskador rapporteras och renen överlevde.
Till matchen i Hockey-Trean mot IF Kalix Hockey fick Övertorneå Hockey Förening förstärkning av duon Linus Omark och Johan Harju. Matchen slutade 8-10 (2-4, 4-4, 2-2).
Den 1 november 1900 öppnades Haparanda Stadshotell. Invigningen ägde rum den 5 december samma år. I helgen firade det anrika hotellet 125 år, vilket gör det till det äldsta stadshotellet i Norrbotten.
Vinterns rusch för däckbyten står inför dörren. ”Så slitna som däcken är nu, har de aldrig varit tidigare”, säger Mikael Korva som har sett många bilisters däck när de har kommit för att byta.
Med fulla orderböcker och en årlig fördubbling av gästantalet under de senaste tre åren, går Melina och Roger Mäkitalo med företaget Pajala Huskies i Kieksiäisvaara in med förhoppningar om en snörik vinter. ”Jag kände i morse när de första snöflingorna