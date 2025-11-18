Renpåkörning i höjd med Virtala

Under måndagseftermiddagen inträffade en olycka mellan en personbil och en ren på Riksväg 99 i höjd med Virtala, Pajala kommun.
Polisen uppger att inga personskador rapporterats. Det framgår inte hur det gick för renen.
Den 1 november 1900 öppnades Haparanda Stadshotell. Invigningen ägde rum den 5 december samma år. I helgen firade det anrika hotellet 125 år, vilket gör det till det äldsta stadshotellet i Norrbotten.
Vinterns rusch för däckbyten står inför dörren. ”Så slitna som däcken är nu, har de aldrig varit tidigare”, säger Mikael Korva som har sett många bilisters däck när de har kommit för att byta.
Med fulla orderböcker och en årlig fördubbling av gästantalet under de senaste tre åren, går Melina och Roger Mäkitalo med företaget Pajala Huskies i Kieksiäisvaara in med förhoppningar om en snörik vinter. ”Jag kände i morse när de första snöflingorna
Gosedjur med diverse plågor plåstrades om när Övertorneås vård- och omsorgselever besökte två förskolor i kommunen. Detta som en del av Vård- och omsorgscolleges VO-Collegevecka som ska marknadsföra vård- och omsorgsyrken.