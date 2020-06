Replik: Har det funnits eller inte funnits?

Replik på ”Hur styrdes Sverige vid denna tid?” i Haparandabladet 2020-05-29:

Det tornedalska förtrycket: Har det funnits eller inte funnits? Det är frågan!

Diskussionen huruvida tornedalingar varit eller inte varit förtryckta fortsätter. Åsikter stöts och åsikter bryts, det är bra! Det är så det skall vara i en fungerande demokrati.

Att man framför sina upplevelser och åsikter skall man hysa respekt för gentemot talespersonen ifråga. Det finns ingen anledning att kritisera enskilda skribenters upplevelser som felaktiga. Jag utgår från att detta är sanningsenliga berättelser som förtäljs utifrån uppriktighet och inget annat än det som skribenten har upplevt.

Med detta sagt, finner jag ändå ett betydande problem i de argument som har framförts hitintills inte minst hos Bucht m fl (12/5) och Kieris (26/5) inlägg. De gör sig skyldiga till det som inom epistemologins värld kalllas för ett ’fenomenologiskt misstag’, dvs man gör en förväxling mellan sin mentala upplevelse av hur man behandlats språkligt med en beskrivning av hur det sakliga förhållandet egentligen var. I de här två inläggen går detta fenomenologiska misstag i motsatt riktning, dvs Bucht m fl uppfattade inte något förtryck p g a sin finska språkbehandling, medan Kieri just uppfattade det som kärnan i förtrycket. Utgår man, som i dessa två inlägg, från att sakförhållandet är en fråga om subjektiv upplevelse, så leder det oundvikligen till relativism och antiessentialism. Och då har man tappat bort sig i en socialkonstruktivistisk hållning.

Den empiriska riktigheten i frågan tycks ligga någonstans mittemellan om man ser det utifrån aggregerad nivå. Vid mina studier av Tärendö (2001) framgick det klart att lärarna använde sig av finska när inte ’venskan’ riktigt räckte till. Många gånger berodde detta inte bara på barnen utan också på bristande svenskkunnighet hos läraren. Man blev naturligtvis tvungen att skärpa till sig när folkskoleinspektören kom på besök och ’pata venska’ efter bästa förmåga. Detta i motsats till Saittarova där all finska förbjöds strängeligen under all skoltid, liksom som jag förstår i Kompelusvaara.

Samma bild av differentierat språktvång ges även i det omfattande intervjumaterial som finns samlat i projektet ’Levnadsöden’ runt Soppero och Lannavaara byar från mitten av 1980-talet. Det språkliga förtrycket tog sig i det här fallet ett individuellt uttryck, inte ett kollektivt uttryck. Därav kan man inte generalisera från det individuella till det kollektiva, oavsett om man blivit utsatt för risspö eller inte.

För det är ju alldeles riktigt som Nyström påtalar i sina två inlägg (22/5 och 29/5) att hur kunde Kieri trots allt lära sig svenska så bra, trots att han utsatts för denna fysiska förnedring. I rimlighetens namn borde han individuellt ha protesterat mot detta genom att inte lära sig svenska alls eller lära sig det dåligt? Men det gjorde han inte, utan han kom liksom i princip alla tornedalingar att anpassa sig till situationen (the definition of the situation = att normativt uppföra sig anpassat) och gradvis assimileras till det svenska.

Vilket är ett uttryck för hur vi som individer institutionaliseras från ett samhällstillstånd till ett annat samhällstillstånd. Utfallet av denna kollektiva anpassning låg i en etnisk transformering från finskhet i början av 1900-talet till svenskhet vid slutet av 1900-talet. Där jag menar att laestadianismen bar skuld genom att föregå försvenskningsprocessen via sitt religiösa underkuvande av tornedalingens mod, framåtanda och entreprenörskap. Och där laestadianismen aldrig framstod som en kollektiv rörelse mot försvenskningen, eftersom den helt avsade sig en politisk agenda, men indirekt kom att stödja den konservativa åsiktsordningen. Men frågan om försvenskningen i sak handlar ju inte om det finska språkets vara eller inte vara, eller huruvida denna process var ’god’ eller ’ond’ som sådan för tornedalingen. Frågan gäller istället medlen för hur denna försvenskning gick till, närmare bestämt den fundamentala avsaknaden av politisk legitimitet där tornedalingen aldrig blev tillfrågad om sin åsikt och allra minst sitt inflytande.

Den pågående sannings- och försoningskommissionen skall nu utreda om och i så fall hur det tornedalska folket som kollektiv blivit förtryckta, diskriminerade eller på annat sätt förbisedda. Kommissionens arbete avser inte om den och den individen blivit utsatt, utan den handlar om kollektivet tornedalingar.