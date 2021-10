Replik: Hyran är faktiskt lägre i Pajalas särskilda boenden

Replik på ”Höga hyror i Norrbottens äldreboenden – Störst skillnad i Pajala” i Haparandabladet 3 september 2021:

Tidningen Hem och hyra redogör för stora skillnader i hyra mellan vanliga lägenheter och lägenheter i särskilda boenden. Statistiken har tagits fram via Pensionsmyndigheten genom de ansökningar om bostadstillägg som myndigheten beslutar om. För Pajala kommuns del anges att hyrorna är 94% högre på särskilt boende än i de vanliga lägenheterna. Tyvärr stämmer inte detta på grund av att statistiken från Pensionsmyndigheten är långt ifrån komplett. För Pajalas del så har vi på Pajalabostäder AB 497 vanliga lägenheter, 30 640 kvm, med en snitthyra på 962 kr per kvm och år. Vi hyr även ut alla de 123 lägenheterna i de särskilda boendena i kommunen, 4 470 kvm, med en snitthyra på 1.461 kr per kvm och år. Skillnaden är alltså 52% högre, inte 94% som Hem och hyra anger.

Men 52% är också en stor skillnad och det är här det krävs ett djupare arbete för att få jämförbarhet. Det första man måste ta hänsyn till är att i hyran för särskilda boenden ingår tillgång till gemensamma ytor för mat och samvaro. Ser man hur Boverket formulerat sitt investeringsstöd för dessa lägenheter så anges att stöd ges för gemensamma ytor med 15 kvm per lägenhet. För Pajalas del innebär ett tilllägg om 123 lägenheter x 15 kvm att kvadratmeterhyran sjunker till 1.030 kr. Skillnaden är då 7% i stället för 52%.

Hushållsel ingår i alla våra lägenheter på säbo, men i de flesta vanliga lägenheter gör det inte det. För vanliga lägenheter innebär detta ett tillägg om cirka 56 kr per kvm och år. Då är skillnaden nere i endast 1%.

Små lägenheter är alltid dyrare att bygga än större lägenheter när man jämför per kvadratmeter. Det beror på att de dyra ytorna, kök och badrum, behövs både i stora och små lägenheter ungefär i samma omfattning. Tittar vi på ett hyreshus som vi byggde 2013 så är hyrorna för enrummarna 1.451 kr per kvm och för trerummarna är hyran 1.182 kr per kvm. En stor skillnad.

Det spelar också roll när husen är byggda. Från 1968 till 2010 har byggpriserna stigit med 1.800% samtidigt som KPI ökat med 700%. Fram till 1980 hade de en liknande utveckling innan byggpriserna drog i väg ordentligt. De vanliga lägenheterna i vårt bestånd är byggda i genomsnitt 1979 medan de flesta av våra särskilda boenden kom till runt 1990. Hur mycket det påverkar hyressättningen är givetvis svårt att säga exakt, men det påverkar.

Slutligen finns det funktioner i de särskilda boendena som inte alltid finns i vanliga lägenheter. Det kan handla om larm, hissar eller andra tillgänglighetsfunktioner. Oklart hur dessa har påverkat hyressättningen, men alla kostnader påverkar på ett eller annat sätt.

Sammantaget, när man tittar på korrekta fakta i ämnet, så är slutsatsen att hyran faktiskt är lägre i lägenheterna i våra särskilda boenden än vad de är i våra vanliga lägenheter.

Leif Wikman, PRO, skriver att kommunerna struntat i att förhandla då det inte finns några medlemmar i Hyresgästföreningen boendes på säbo. Det spelar ingen roll om det finns medlemmar eller ej, finns en förhandlingsordning så förhandlar man med Hyresgästföreningen. Hur andra kommuner gör kan vi inte svara på men i Pajala förhandlar vi alltså även dessa hyror varje år. När vi har den årliga hyresförhandlingen för våra vanliga lägenheter applicerar vi alltid samma förhandlingsresultat på våra säbo-lägenheter som vi kommit överens om vad gäller våra vanliga lägenheter. 2004 gjordes en större översyn av säbohyrorna tillsammans med Hyresgästföreningen och målhyror sattes som skulle nås 1–3 år senare. Av olika anledningar nåddes inte dessa målhyror förrän 2010, och denna eftersläpning har årligen påverkat hyresutvecklingen i en positiv riktning sett ur hyresgästernas perspektiv.

Magnus Pekkari, vd

Håkan Kero (kd), ordf.

Pajalabostäder AB