Replik: Minoritetspolitiken är ett erbjudande

Replik på tidigare inlägg om sannings- och försoningskommissionen som ska granska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset:

Jag har, som regeringens utredare av en stärkt minoritetspolitik för ett par år sedan och starkt intresserad av Tornedalen, dess människor, språk och kultur, med både intresse och förvåning följt debatten i Haparandabladet de senaste veckorna om den av regeringen nyss tillsatta sannings- och försoningskommissionen för granskning av kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset.

För några veckor sedan var en minnesruna införd i Haparandabladet över den bortgångne tornedalssonen Bert Isacsson – min chef, när jag i mitten av 70-talet en kort period praktiserade på Arbetsmarknadsdepartementet. Han var under lång tid en både framgångsrik och välmeriterad chef i den svenska regeringsförvaltningen.

Minnesrunan fick mig att på nytt ta fram hans memoarbok Mitt liv med finskan (2006) ur bokhyllan. I den beskriver Bert Isacsson sin egen uppväxt på Seskarö och hur olika skolan behandlade svensk- och finsktalande elever. Första halvan av boken handlar om hur det finska språket och dess talare behandlades under första halvan av 1900-talet.

Bert Isacsson utgår inte minst från tornedalingen, läraren, seminarierektorn och pedagogiske forskaren Hugo Tenerz och särskilt hans Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra hälften av 1900-talet jämte språkdebatten (1963). Med en mycket gedigen dokumentation från egna erfarenheter, inte minst som rektor vid seminariet i Haparanda i nästan 25 år, men också omfattande genomgång av mötes- och inspektionsprotokoll samt tidningsdebatt, visar Tenerz på hur skolan i Tornedalen bedrev en massiv försvenskningspolitik högt över huvudena på den finsktalande befolkningen.

Skolan var statlig och erhöll statsbidrag för sin verksamhet. Ända fram till 1950-talet hade kyrkan den lokala ledningen för folkskolan. I Tornedalens fall föll det således under de första årtiondena av 1900-talet under domkapitlet i Luleå och biskop Olof Bergqvist. Bergkvist var både på hemmaplan och under många år som högerns riksdagsman från Norrbotten den kanske främsta pådrivaren för Tornedalens försvenskning.

Pikant är till exempel att lärarna i Tornedalen var beroende av biskop Bergqvists omdöme för både lönesättning och utbetalning av de särskilda gratifikationerna för framgångsrik undervisning i svenska. Det finns väl knappast anledning att tro att särskilt många småskollärare och folkskollärare fann det angeläget med en avvikande uppfattning om försvenskningen.

I lokala stämmoprotokoll som Tenerz granskade framgår också mycket tydligt att dessa, bland annat för att de fördes på svenska, i allt väsentligt var uttryck för de svenskspråkiga lokala prästernas, tjänstemännens och lärarnas uppfattning om förhållanden och uppfattningar i Tornedalen. Den finsktalande allmogen gjorde sig icke besvär. På många sätt var det kanske rentav en ren klassfråga?

Men, det jag särskilt fäst mig vid är tonläget i debatten både 2020 och för hundra år sedan i både Haparandabladet och då även i Norrbottens-Kuriren. I högt tonläge utdömdes de som sökte hävda den finsktalande befolkningens sak, då som nu. Då anklagades man nedsättande för att vara fennoman, i dag för att vara etnopolitiker. Försvenskningen för hundra år sedan var då liksom idag bara en välsignelse för tornedalingarna.

Jag har inte för avsikt av vara domare i denna debatt. Men, som en av de som medverkat vid utformningen av Sveriges politik för nationella minoriteter och minoritetsspråk, vill jag göra några klarlägganden kring denna.

Det är ingen tillfällighet att de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i obestämd form. Den omfattar således endast de som önskar vara en del av detta och ingen annan. Minoritetspolitiken är ett erbjudande och inte ett tvång. Det är en grundläggande princip för både Sveriges och den internationella minoritetspolitiken.

Politiken utgår från den enskilda individen och hur denne ser sig själv. Det finns ju inte två individer – t.ex. tornedalingar – som har exakt samma syn och samma erfarenheter. Det är således inte fråga om alla eller ingen.

Skolan under första hälften av 1900-talet leddes lokalt av kyrkan, biskopen och prästen – statens förlängda arm. Om de och många lärare – inte nödvändigtvis alla – bedrev en oförsonlig försvenskning i skolan, så var de för den finsktalande befolkningen myndigheternas lokala företrädare. Och det var knappast länsmans barn som fick smaka björkriset för att de försagt sig på finska. Klass, då som nu?

Uppfattningen att tornedalsfinskan inte är ett riktigt språk hamrades in i skolans väggar, där det ibland kanske sitter kvar än i dag. Ett riktigt språk är ju inte det som talas och ärvts av föräldrar, utan ett som formats på någon fjärran universitetsinstitution.

Oavsett om lärare hade en formell order från Stockholm eller utan ingripande av myndighetsföreträdare och skolinspektörer kunde bedriva denna försvenskning, så var de förstås överhetens lokala företrädare. Annorlunda kan knappast de drabbade eleverna och deras föräldrar ha upplevt detta. Det var först med den mer vidsynte Bo Jonzon som biskop och mer vidsynta skolinspektörer som William Snell, som det sakta började vända framåt mitten av 1900-talet.

I alla händelser finns det uppenbarligen precis som 1920 olika syn på det som då skedde också idag. Så mycket mer välkommet att regeringen nu tillsatt en kommission som ska lyssna och dokumentera de många olika vittnesmål som fortfarande kan berättas. I vems intresse ligger det att dölja detta? Det vore synnerligen olyckligt om vi, som så ofta i Sverige, valde att sopa debatten om vårt lands historia under mattan och låta såren fortsatt värka i det tysta.