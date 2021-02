De generösa statsbidragen kommer försvinna

Replik på Nina Waaras inlägg ”Det riktade statsbidraget ska gå till äldreomsorgen” i Haparandabladet 29 januari.

Socialdemokraternas gruppledare Nina Waara vill naturligtvis inte berätta att socialnämnden kommer att ha mer pengar att röra sig med under 2021 än under 2020. Närmare bestämt 3,5 miljoner kronor plus de ökade lönekostnader som följer efter den senaste avtalsrörelsen. Hur kan det var möjligt trots att det inte syns i budgeten?

Ett specialdestinerat (riktat) statsbidrag går inte genom den kommunala budgeten där pengar fördelas utan kommer direkt till den verksamhet som det berör.

Haparanda har en bra äldreomsorg och ska ha så även framöver. En plats på ett särskilt boende i Haparanda kostade 2018 drygt 900 000 kronor per år, i Kalix kostade samma plats 800 000 kronor. En skillnad på 100 000 kronor per plats. Multiplicera skillnaden med 136 platser så blir det en ansenlig summa pengar. Faktum är att Haparanda är en av kommunerna i Norrbotten som har högst kostnad per vårdtagare på särskilt boende.

I februari 2020 tillfördes socialnämndens verksamheter 15 miljoner kronor extra för att möta nämndens behov. 7 miljoner kronor av dessa beslutade nämnden skulle gå till äldreomsorgen. Under 2020 beslutade regeringen i en av sina ändringsbudgetar att tillföra kommunerna ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen från och med 2021. Haparanda tilldelades 5,3 miljoner kronor av dessa medel och de kommer direkt till verksamheten. Av den anledningen kunde kommunens budget för socialnämnden minskas med 5,3 miljoner kronor då dessa pengar istället kommer direkt från staten.

Dessutom tillfördes socialnämnden 2,5 miljoner kronor för att kompensera ett ökat behov på grund av demografi, en ökad andel av äldre i befolkningen. Därutöver tillförde vi ytterligare en miljon kronor som inte har koppling till äldreomsorgen utan för att förebygga och minska droganvändningen bland våra unga.

Allt detta vet Socialdemokraterna om, det har informerats, diskuterats, och beslutats i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.

När Socialdemokraterna sedan lyfter fram det ekonomiska resultatet för 2020 som i dagsläget pekar på 36,7 miljoner, eller 13,7 miljoner kronor bättre än budgeterat, så verkar det som om det är happy days. Här finns det pengar som vi kan använda till att öka våra kostnader!

Att resultatet för 2020 blir så pass bra, och bättre än budgeterat, beror till stor del på att regeringen med dess samarbetspartier, där Centerpartiet ingår, har varit generösa med extra statsbidrag av generell karaktär. 18,2 miljoner har Haparanda fått i extra statsbidrag. Samtidigt har skatteintäkterna sjunkit med 7 miljoner kronor. Ta bort de tillfälliga 11,2 miljoner som blir över så landar vi ganska precis på det som är budgeterat. Skillnaden kan till delar härledas till saker som inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Det som gör oss oroliga är att man ska ta de generösa statsbidrag som betalades ut 2020 som intäkt för att de kommer att betalas ut även fortsättningsvis. Så är det naturligtvis inte. De allra mesta var av övergående slag och kommer att försvinna. Frågan är däremot i vilken omfattning skatteintäkterna kommer att öka till samma nivåer, och gärna högre, som innan pandemin?

Att som Socialdemokraterna ta ett enskilt års överskott som intäkt för att öka den årliga driftskostnaden är som att göra bocken till trädgårdsmästare. Det är inte hållbart över tid.

Sven Tornberg (c)

kommunstyrelsens ordförande

Janne Lind (c)

socialnämndens ordförande

Niklas Olsson (m)

Lars-Erik Wikberg (kd)