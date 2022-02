Replik: Valberedningen har inte tagit makten

Replik på ”Valberedningen har tagit makten” av Owe Pekkari i Haparandabladet 22 februari:

Valberedningen har inte tagit makten. Valberedningen är vald av medlemsmötet och medlemmar har nominerat ledamöter till fullmäktige som de har förtroende för och skickat till valberedningen. Valberedningen har utgått från stadgar för arbetarekommunen och de kriterier som också är uppräknade i medlemsutskick. Hänsyn har tagits till ålder, kön och geografisk spridning.

För förslaget till kommunfullmäktigelista hade valberedningen beretts blott 3 arbetsdagar att färdigställa efter att nomineringstid gått ut. Den inlämnades utan reservationer till styrelsen den 9 februari. Valberedningen är fristående från styrelsen som dock har rätt att yttra sig om förslaget.

Valberedningen har inte tagit makten. På nomineringsmötet finns möjlighet att ändra listans utseende. Det är en demokratisk möjlighet och så skedde då listan bytte utseende vid senaste valet.

Owe Pekkari har skickat en egen lista som han är besviken över att valberedningen inte antagit. I den listan finns även en medlem som är aktiv i ett annat parti med. Pekkari har heller inte tagit in ett namn från Pajala på var tredje plats. Bland de 10 första namnen finner vi 2 Pajalanamn, dessa är sammanboende seniorer. Denna lista kom in efter att deadline för valberedningens inskick av listan till styrelsen passerat. Owe är inte en valberedning utan en enskild person som ännu står som ansvarig i ett annat registrerat parti. Det är förvånande att Pekkari, som varit kommunalråd, inte känner till det demokratiska tillvägagångssättet som vi tillämpat.

Att var tredje namn på listan skulle vara från Pajala har vi inte fått information om. Att ändra valberedningens kriterier fanns inte på dagordningen på medlemsmötet den 5 december. Man tänker att ett sådant avgörande beslut torde beretts i styrelsen inför ett medlemsmöte och från styrelsen skickats som punkt till mötet. Även om punkten väckts av medlem torde den framgått i kallelsen till mötet. Vidare hade det, om beslutet varit legitimt, rimligtvis delgivits valberedning före valberedningens arbete för att informera om de ändrade kriterierna. Så har inte skett.

Följer vi Owes tips om FB hittar vi en öppen sida för det partiet som många av de hans KF-lista innehåller företräder eller har företrätt fram tills årsskiftet, eller kanske till och med en bit in på nuvarande år. Johny Lantto, tidigare partiledare för ett annat parti, har haft en avvikande uppfattning politiskt vad gäller att hela kommunen ska leva. Han har under hela mandatperioden aktivt motarbetat socialdemokratiska beslut. Två dagar efter att valberedningen skickat in en lista finns en artikel i HB där Lantto accepterande tituleras talesman för ett annat parti än S och där man kan läsa att partiet inte avregistrerats. Det måste ha varit en utmaning för medlemsansvarig hos (S) att på kort tid utreda och meddela valberedningen om nominerade ens är medlemmar i (S) och bara (S). Man har bytt parti kl. 5 i 12 men har man ändrat politisk åsikt?

Ingen dagordning med punkt som behandlar sammangående partier emellan har funnits på (S) medlemsmöten. Den ”informationen” har också kommit via HB.

Samtliga nominerade hade tackat ja och ingen hade meddelat avhopp innan listan skickades in. Avhopp som kommer efter att valberedningen fastställt sitt förslag hanteras vid medlemsmötet. Att valberedningen i förslaget till KF-lista av misstag angett postadress istället för utdelningsadress i ett enda fall där adressaten bor 5 min från centralorten anser vi inte man ska dra alltför stora analytiska växlar på.

Då finner vi det betydligt allvarligare i demokratisk aspekt att Bengt Niska som enskild styrelseledamot tagit sig rätten att sprida förslaget till KF-lista utanför valberedning och styrelse innan styrelsen gemensamt behandlat den och innan den gått ut till samtliga medlemmar samtidigt, som sig bör, i samband med kallelsen till nomineringsmötet.

Ledamöter i valberedningen