Resultat i kyrkovalet Haparanda

Slutgiltiga resultatet för valet till kyrkofullmäktige 2021 i Haparanda församling landade i att Arbetarepartiet Socialdemokraterna fick 49,35 procent av rösterna. Borgerligt alternativ 25,54 och Centerpartiet 25,11.

Resultatet innebär att (S) fick 344 röster och 13 mandat, (Borg A) 178 röster och 6 mandat samt (C) 175 röster och 6 mandat. Både (C) och (Borg A) backade jämfört med valet 2017. Valdeltagandet sjönk däremot i det stora hela – 0,46 procentenheter jämfört med föregående val. Valdeltagandet låg 2021 på 13,51 procent. Totalt antal röstberättigade inom valdistriktet var 5.343 och bland totalt antal röster landar på blygsamma 722 varav 697 giltiga och 25 ogiltiga.

Personrösterna till kyrkofullmäktige är räknade och valda ledamöter i (S) blev Ann-Kristin Myllymäki, Inga-Lisa Johannessen, Lars Pesula, Marléne Haara, Robert Ekholm, Katarina Mulari, Hans Öhman, Bengt Westman, Jenny Lindgren, Taina Kenttä, Agneta Franzén, Jani Suhonen och Ann-Christin Ollinen. Valda ledamöter i (Borg A), Bo Göte Ingemar Kronborg, Valentina Asplund, Eija Annikki Karlsson, Karl Kallioniemi och Gunvor Margitta Henriksson, Anna Wikström. I nomineringsgruppen (C) följer resultatet Gun-Britt Liljergren, Einar Granström, Monica Westman, Elisabet Liljebäck, Maria Granström samt Ulla Hardelin. I slutgiltigt resultat för val till stiftsfullmäktige 2021 Luleå stift så fick (S) 40,46 procent av rösterna. Inga-Lisa Johannessen blev vald som en av ledamöterna inom nomineringsgruppen (S), totalt antal mandat 21. Slutgiltigt resultat har för val till kyrkomötet har ännu inte publicerats.