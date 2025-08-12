(S)-medlemsmöte säger nej till samarbete med (KD)

PAJALA

Pajala Socialdemokratiska arbetarekommuns medlemsmöte i Korpilombolo antog motionen från Pajala (S)-förening om att avbryta den valtekniska samverkan med (KD) och (Sjvp). ”Medlemsmötet är arbetarekommunens högsta beslutande organ”, säger David Svenn i styrelsen för Pajala (S)-förening, som förväntar sig att beslutet på medlemsmötet ska gälla.

– Anledningen är att vi tycker att partierna ideologiskt står för långt från varandra. Vi ser även (KD) agerat på ett sådant sätt mot tjänstemän på kommunen som fått dem att sluta sina anställningar, säger David Svenn.

– Dessutom står de på en socialkonservativ grund som står långt ifrån den socialdemokratiska synen på samarbete.

Gemensam syn

Enligt David Sven har inte (S) med nämnda samarbetspartier ännu ens påbörjat med att komma till rätta med de ekonomiska problem som kommunen står mitt uppe i. Enligt texten i den antagna motionen bör (S) i Pajala i stället söka samarbete med (V) och (Fr S), för ett nappatag med problem som det stora ekonomiska underskottet orsakat.

– Det behövs ett samarbete med partier som har en gemensam syn på problematiken, säger David Svenn.

Enligt honom talade röstsiffrorna 27-22 ett tydligt språk om att andemeningen i lokalföreningens motion ska följas.

Demokrati vägledande

I det fortsatta medlemsmötet uttryckte sig Barbro Rantatalo, betrodd (S)-politiker, att om medlemsmötets beslut om att avbryta samarbetet med (KD) och (Sjvp)ska gälla, kommer hon och många med henne att till nästa val vara med i (KD).

– För oss som socialdemokrater tycker vi att demokrati inom partiet ska vara vägledande i all verksamhet och vi förutsätter att arbetarepartiets styrelse nu verkställer det medlemsmötet beslutat, säger David Svenn.

Förtroende för (KD)

Ellinor Tandlund (S) menar säger att man fortfarande har förtroende för (KD). Hon hävdar att det enligt stadgarna ännu är luddigt om vad som ska gälla angående beslutet på medlemsmötet och att beslutet kommer att hanteras i styrelsen.

– Pajala (S)-förening vill att vi ska samarbeta med (V) och (Fr S) men vi har allt för stor skillnad i synen på frågor som skolstrukturen, säger Ellinor Tandlund.

Förde du fram i medlemsmötet att ni i fullmäktige kommer att rösta som ni vill, trots att medlemsmötet vill avbryta samarbetet med (KD) och (Sjvp)?

– Vi som sitter i fullmäktige är personvalda och ingen kan tvinga oss i hur vi ska rösta. Vi har många medlemmar som inte tycker som Pajala (S) förening. I svåra frågor bör vi hålla ihop och vara ambassadörer för vår kommun, säger Ellinor Tandlund.