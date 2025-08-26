Så många björnar har fällts hittills i länet

Björnjakten har varit igång sedan torsdagen den 21 augusti. Fram till tisdagen den 26 augusti har 15 av totalt 24 björnar fällts i Norrbottens län.

I delområde 1 (Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyns kommuner) har kvoten på sex björnar fyllts och därmed är jakten i området avlyst. I delområde 2 (Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner) har fyra av nio björnar fällts.

I delområde 3 (resterande kommuner) har fem av nio björnar fällts. Nedan listar HB de björnar som fällts i delområde 3:

21/8

Granberget, Kalix: Hona, 106 kilo (slaktvikt), okänd ålder

Kirnujärvi, Pajala: Hane, 155 kilo, okänd ålder

22/8

Linttuvaara, Gällivare: Hona, 77 kilo, okänd ålder

24/8

Käymäjärvi, Pajala: Hane, 241 kilo, okänd ålder

Mukkajärvi, Övertorneå: Hona, 83 kilo, okänd ålder