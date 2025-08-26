Prenumerera

Så många björnar har fällts hittills i länet

Björnjakten har varit igång sedan torsdagen den 21 augusti. Fram till tisdagen den 26 augusti har 15 av totalt 24 björnar fällts i Norrbottens län.

I delområde 1 (Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyns kommuner) har kvoten på sex björnar fyllts och därmed är jakten i området avlyst. I delområde 2 (Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner) har fyra av nio björnar fällts.

I delområde 3 (resterande kommuner) har fem av nio björnar fällts. Nedan listar HB de björnar som fällts i delområde 3:

21/8
Granberget, Kalix: Hona, 106 kilo (slaktvikt), okänd ålder
Kirnujärvi, Pajala: Hane, 155 kilo, okänd ålder

22/8
Linttuvaara, Gällivare: Hona, 77 kilo, okänd ålder

24/8
Käymäjärvi, Pajala: Hane, 241 kilo, okänd ålder
Mukkajärvi, Övertorneå: Hona, 83 kilo, okänd ålder

Anders Sjöberg

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Kungen i baren träffar kungen i bastun

Meningen med livet är ett hett och härligt bastubad visar bastuprofilen Jonas Jaako från Övertorneå som medverkar i morgondagens tv-program ”Jag och min far” tillsammans med Magnus Uggla. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

27 augusti, 2025 Inga kommentarer
Till sängs med en huggorm

I två nätter sov Ulla-Maija Koivuranta i Aareavaara tillsammans med en huggorm i sin säng. När hon väl upptäckte ormen attackerade den henne. ”Jag har inte vågat sova i min säng sedan dess”, säger Ulla-Maija Koivuranta. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

20 augusti, 2025 14 kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play