Satsning- Miljoner för att korta väntetiderna för cancervården

Norrbotten tilldelas 4,7 miljoner kronor från regeringen för att korta väntetiderna inom cancervården.

Jämlik och effektiv cancervård är målet, när regeringen tillskjuter pengar för att göra väntetiderna kortare och ge bättre vård för patienter som behöver cancervård.

Totalt satsas 365 miljoner kronor, varav 182,5 miljoner kronor betalas ut nu som en andra utbetalning till regionerna.

För Norrbotten innebär det 4,7 miljoner kronor som nu betalas ut.

– Cancervården måste vara snabb, jämlik och hålla hög kvalitet. Varje dag räknas för den som väntar på besked. Med den här satsningen ger vi regionerna bättre förutsättningar att korta väntetiderna och höja kvaliteten i vården, säger sjukvårdsminister Elisabet Lann, (Kd).