Prenumerera

Satsning- Miljoner för att korta väntetiderna för cancervården

Norrbotten tilldelas 4,7 miljoner kronor från regeringen för att korta väntetiderna inom cancervården.

Jämlik och effektiv cancervård är målet, när regeringen tillskjuter pengar för att göra väntetiderna kortare och ge bättre vård för patienter som behöver cancervård.

Totalt satsas 365 miljoner kronor, varav 182,5 miljoner kronor betalas ut nu som en andra utbetalning till regionerna.

För Norrbotten innebär det 4,7 miljoner kronor som nu betalas ut.

– Cancervården måste vara snabb, jämlik och hålla hög kvalitet. Varje dag räknas för den som väntar på besked. Med den här satsningen ger vi regionerna bättre förutsättningar att korta väntetiderna och höja kvaliteten i vården, säger sjukvårdsminister Elisabet Lann, (Kd).

Linda Danhall

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Bara bada bastu vid älven

Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

26 november, 2025 Inga kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play