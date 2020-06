Ser tendens till ökning av covid-19

På Region Norrbottens pressträff under onsdagen informerade smittskyddsläkare Anders Nystedt om coronaläget i länet.

– Vi har hittat många nya fall de senaste dagarna, 51 i förrgår och 103 igår, sade Anders Nystedt.

Att så många konstaterade fall rapporterats in kan kopplas samman med att fler prover genomförs.

– Vi erbjuder alla med minsta lilla luftvägssymtom att testa sig, upplyste Nystedt.

Förra veckan togs sammanlagt 2.900 prover i länet och fram till den 21 juni ligger Gällivare ännu högst på antalet konstaterade fall, 300.

– Och det har fortsatt att trilla in fall under måndagen och tisdagen, sade Nystedt under presskonferensen.

I kommuner som Kiruna, Boden och Övertorneå som i början hade många fall är läget betydligt lugnare, och Nystedt uppgav även att smittläget i Kalix också verkar ha stannat upp en del.

I Gällivare motsvarar konstaterade fall av covid-19 en incidens om 17 fall på 1.000 invånare vilket innebär 1,7 procent.

– Det är ganska mycket, riksgenomsnittet för Sverige ligger runt 5,7 procent, så det är tre gånger så mycket som genomsnittet i Gällivare, säger Anders Nystedt.