Sex tornedalsspelare tog historiskt TV-puckguld

Norrbotten har vunnit TV-pucken för första gången på flicksidan. I guldlaget finns sex spelare från HaparandaTornio UHC och Pajala HC.

Söndagens final mot Dalarna i Örnsköldsvik slutade 2–0. HaparandaTornio UHC Wilhelmina Juntto gjorde det andra målet.

Klubbkamraterna Mili Hellman och Thea Slagner Asplund kan också titulera sig mästare, tillsammans med Pajala HC Nova Brodin, Selma Kulju Blanck och målvakten Freja Nilsson Snell.

Norrbotten gick genom slutspelet utan att släppa in ett enda mål. Både kvartsfinalen mot Småland och semifinalen mot Värmland slutade 1–0, innan laget säkrade det historiska guldet.