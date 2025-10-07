Sim- och sportanläggningen slutbesiktigad

Haparandas nya sim- och sportanläggning är slutbesiktigad.

– Det känns fantastiskt att vi nu formellt kan gå vidare från byggskede till att förbereda för öppning. Det är svårt att överskatta hur komplext ett sådant här projekt är och jag är mycket imponerad av både vår projektgrupp och samarbetet med Peab, i det som är en av de största satsningarna för både kommunens invånare och föreningsliv någonsin, säger, Roger Danell, kommundirektör.

Projektet uppges ha hållit sig inom både budget och tidsplan.

Nu återstår endast mindre kompletteringar och slutjusteringar.