Sjukhus riskerar bli hälsocentral

Det har protesterats stort mot nedrustningar som hotar centralsjukhuset i Kemi.

I den senaste svängen kring sjukhset har en bedömningsgrupp gått ut med att all specialsjukvård bör centraliseras till Rovaniemi för att få till besparingar. Detta skulle göra att det nuvarande centralsjukhuset motsvarar ett hälsocentral.

Lapplands välfärdsområde uppges ha ett minus på 200 miljoner euro och enligt Yle är specialsjukvården där 15 miljoner euro dyrare.

Bedömningsgruppen anser att det med nuvarande finansiering inte är möjligt att driva två centralsjukhus i Lappland. Den anser att köptjänstavtalet med privata Mehiläinen blivit svårkontrollerat och bör avslutas senast i slutet av 2027.
Social- och hälsovårdsministern Kaisa Juusos (Sannfinländarna), Torneå, roll i det hela har kritiserats och många anser att hon inte gjort tillräckligt för att stå upp för sjukhuset. Enligt finska Yle sa Juuso under sitt besök att bakom detta ligger endast dålig ekonomisk hushållning av Lapplands välfärdsområde.

– Pengar ges men inte i onödan. Staten är noga med dess pengar så att de används så effektivt som möjligt, sa Juuso under sitt besök enligt Yle.

Pirita Jaako

