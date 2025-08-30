Skåpbil och moped krockade

Olyckan inträffade i centrala Haparanda vid sextiden under fredagens kväll.
Inga personskador rapporteras av polisen.
Föraren av skåpbilen misstänks för att inte ha iakttagit väjningsplikt men vägrade ta emot ordningsbot. En anmälan upprättades.
