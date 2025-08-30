Prenumerera

Skåpbil och moped krockade

Olyckan inträffade i centrala Haparanda vid sextiden under fredagens kväll.

Inga personskador rapporteras av polisen.

Föraren av skåpbilen misstänks för att inte ha iakttagit väjningsplikt men vägrade ta emot ordningsbot. En anmälan upprättades.

Pirita Jaako

