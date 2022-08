Under den gångna mandatperioden har en ny skolstruktur för en mer likvärdig skola och förskola kommit på plats i Haparanda. Det har lett till att fler barn har tillgång till behöriga förskolelärare och lärare, en utbyggd elevhälsa, fler speciallärare och bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Det har varit en nödvändig förändring och inte helt enkelt för de som varit berörda, elever, personal och föräldrar att göra detta under en pågående pandemi där distansundervisning och sjukfrånvaro varit ett stående inslag under två års tid.

Nu är pandemins tid förhoppningsvis över och hela samhället kan återgå till en mer normal tillvaro. Från Centerpartiets sida är det ingen tvekan om att skolan är den viktigaste grundstenen i Haparandas framtid.

Skolan är våra barns arbetsplats och det måste finnas en bra arbetsmiljö för våra barn för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och klara kunskapsmålen. Rektors roll som ledare för skolan måste tydliggöras och det ska finnas en tydlig koppling mellan ansvar och resurser.

Varje elev ska mötas av höga förväntningar och ges rätt förutsättningar för att klara sin skolgång. Genom tidig studie- och yrkesvägledning, SYV, och ett utvecklat samarbete med arbetsgivare och näringsliv så kan våra barn och unga ges en bättre bild av vad som behövs för att jobba inom ett visst yrke.

De elever som har ambitionen att studera vidare på eftergymnasiala studier behöver ges uppmuntran och stöd för att upprätthålla motivationen och nå rätt nivå på kunskapen för att komma in på den önskade utbildningen. Samtidigt behöver vi utveckla fler yrkesprogram inom gymnasieutbildningen, i egen regi eller tillsammans med grannkommunerna, för att kunna klara av framtida kompetensförsörjning i vår region. För att öka anställningsbarheten, men även för att öka motivationen bland grundskoleeleverna, bör körkortsutbildning vara en del av den ordinarie gymnasieutbildningen.

Centerpartiet tror på alla elevers goda vilja och förmåga att lyckas i skolan.

Sven Tornberg

Perarne Kerttu