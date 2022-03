Skoterklubben efterlyser bättre samarbete

Vi är besvikna över hur olika förutsättningarna är för föreningar här i Haparanda. Haparanda skoterklubb har utfört hårt ideellt arbete för att uppnå den nivå på leder som vi har haft de senaste åren. Det bidrag som kommunen gett (35.000kr) har långt ifrån räckt för att täcka de utgifter vi har i vår förening, då vi förutom ledarbete även har crossbanan i Vuono, sommar som vinter. Med hjälp från olika företag i kommunen och medlemmar har crossbanan blivit en godkänd träningsbana som används aktivt året om. Många andra anläggningar har kommunens hjälp för att få verksamheten att fungera, de får till exempel tillgång till kommunens traktorer, ismaskiner, pistmaskiner, skotrar, arbetskraft och så vidare. En del betalar för arbetskraften, andra inte. Vi tycker att det är konstigt att inte vi erbjuds det stödet, vi är ju trots allt en av de största idrottsföreningarna i Haparanda, med över 500 medlemmar. Dessutom har vi ett flertal aktivt tävlande, barn som vuxna.

Det känns som att man försöker motarbeta oss som förening och underskattar vår kompetens. Man lyssnar inte in vårt förslag vad gäller sänkt ersättning/mil led men istället tillgång till maskiner och redskap. Anledningen till varför vi inte kunnat tacka ja till de 6.000kr/mil led som erbjöds är just för att vi inte har de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete och vi har inte ekonomi inom föreningen för att köpa in flera maskiner.

Nu har över halva säsongen gått och det finns sträckor som fortfarande inte är sladdade en enda gång. Det gäller inte bara de leder som Jari Niva ska sköta om. De leder som är sladdade håller heller ingen bra standard. Det gäller nästan allt förutom Långträsk.

Man behöver inte vara matematiker för att förstå att det ledarbete som Jari Niva nu ska göra inte kommer bli lika bra som förra året eftersom han nu ensam ska göra det 8 personer tidigare gjort med ett flertal skotrar. Hur snällt är det mot honom? Vi tvivlar inte på att han gör ett bra jobb, men det är svårt för en person att ersätta 8 personers arbete, då han dessutom har ett vanligt arbete utöver ledarbetet.

Det som skoterklubben haft tidigare år samt den sträcka som Kim Innala kört som entreprenör är cirka 19 mil tillsammans. Det tar nästan 40 timmar att köra igenom detta med 1 skoter, om man vill ha en sådan bredd på leden att det på ett säkert sätt går att mötas 2 skotrar samt om man vill ha ett bra resultat. Tänk då på att det kan behöva köras flera gånger under en vecka beroende på hur mycket snö det kommer samt hur mycket det körs efter lederna. Ju mer det körs, desto guppigare blir lederna! Hur mycket mäktar en person med?

Tossa, Lappträsk och Långträsk körde också förra året och de har samma sträcka i år som tidigare. Långträsk har tidigare fått bränslepengar av oss från Haparanda skoterklubb, då det inte var en egen förening som det är i år.

I dagsläget läggs all information ut om leder på Haparanda skoterklubbs Facebooksida. Här kan medlemmar skriva synpunkter och vi kan antingen ge svar eller hänvisa till ansvarig. Alla aktörer inom ledarbetet uppdaterar regelbundet på vår sida. Vi är över 1.000 medlemmar på sidan. Nu söker fritidschefen en ny kanal för samma ändamål. Varför?

Vi vet även att det ska göras tillsyn efter lederna, men detta kan vi tycka är en onödig kostnad från kommunen. Kritiken om dåliga leder eller annat som behöver åtgärdas kommer ändå fram på vår fb-sida. Plus att vi inom skoterklubben privat kör skoter och har koll på underhållet!

Angående ledkarta så undrar vi varför kommunen ska ta fram en sådan? När vi nyss har gjort det och kostat 25.000kr för 1.000 kartor. Det finns säkert 500 kartor kvar. Vi har gett 2 till fritidschefen för att hon bättre ska veta hur de olika lederna inom kommunen går.

När vi valde att ta över skötseln av crossbanan, så fick vi löfte att det skulle fixas sommarvatten dit. Vi har fortfarande inget vatten där. RF-SISU drev ärendet åt oss förra året och då lovade man även de att det går att lösa att det inte är något stort problem, men vi står fortfarande utan vatten. Vi kommer inte kunna utveckla vår verksamhet på crossbanan utan vatten och det känns tråkigt att kommunen inte fattar detta. Haparanda Crossbana är en de få jordbanor som finns i Norrbotten. Kalix har sand, Luleå har sand, Boden har sand, Piteå har sand, Torneå har sand, Gällivare har sand. Vi har flera duktiga cross/skoteråkare, och dessa har framtiden framför sig. Vi har utbildat många barn och ungdomar i guldhjälm, men eftersom vi saknar bevattning så har vi fått genomföra utbildningen i Kalix, vilket är väldigt tråkigt. Förstår ni hur attraktiva vi skulle bli med de rätta förutsättningarna? Alla kan inte gilla hockey eller ridning. Vi måste ha ett föreningsutbud som kan gynna alla!

Vi från Haparanda skoterklubb önskar att kommunen hade ett bättre samarbete med oss som förening, att kommunen löser vatten till banan som utlovat. Vi önskar även att kommunen kunde hjälpa till att hålla öppet banan för allmänheten två dagar i veckan.

Haparanda skoterklubb