Slutet nära för Språkskolan – stänger höstterminen 2026

Haparanda- Torneå inleder en revidering av utbildningsavtalet och planerar för förändringar i Språkskolans verksamhet. En del i det reviderade avtalet innebär att Språkskolan stängs till höstterminen 2026.

Den gemensamma kommunstyrelsen för Haparanda och Torneå tog redan beslutet i november 2022 att inte förlänga samarbetsavtalet för Språkskolan. Bakgrunden var minskat elevantal. Till hösten 2026 är skolan ett minne blott.

– Det finns inte elevunderlag. Vi har tappat över hundratalet elever och det är det som gör det svårt att fortsätta med den här samverkansformen Språkskolan, säger kommunstyrelsens ordförande Janne Lind (C).

Städerna Haparanda och Torneå har inlett ett arbete med att revidera det så kallade Gränsbarns-avtalet. Och enligt den är en av åtgärderna att Språkskolans verksamhet från och med höstterminen 2026 ska integreras i respektive stads ordinarie skolverksamhet. Elever bosatta i Torneå ska enligt det nya utbildningsavtalet erbjudas från och med höstterminen 2026 att gå kvar i Haparanda, alternativt att återgå till skolor i sin hemstad.

Andra föreslagna åtgärder som lyfts fram inom det nya utbildningsavtalet är att det ska möjliggöra gränsöverskridande skolgång, att finska och svenska stärks och utvecklas genom språkligt medvetet arbete, och att samarbetet mellan skolorna i Haparanda och Torneå ska vidareutvecklas över landsgränsen.

Samtliga föreslagna åtgärder väntas träda i kraft till hösten 2026. I Haparanda väntas beslutet tas i samband med kommunfullmäktige i februari nästa år.

– Man har nu tagit ett inriktningsbeslut. Sedan måste det tas ett beslut i respektive kommuners beslutade organ. Det här är ett inriktningsbeslut där förvaltningarna får börja jobba med det nya avtalet för att revidera den, och börja se på hur det blir till hösten för eleverna om de vill gå över till den finska skolan eller om de vill stanna på den svenska sidan, säger Janne Lind.

När HB når rektorn Lena Keisu Gard under fredagen, råder det en dyster stämning på Språkskolan.
– Som jag sa imorse när jag mötte personalen så är det en känsla av vemod och en epok som går i graven. Men vi måste hitta nya vägar för vi kommer att vara språkrika oavsett vad skolan heter.

Totalt är det 89 elever i årskurs fem och sex som berörs av stängningen.
– När beslutet togs för några år sedan, så tog man inte in några nya elever till Språkskolan. Så dem som berörs av det här är elever i årskurs fem och sex. Så på lågstadiet har vi samma verksamhet som har varit nu i tre år, så det berörs inte, säger Lena Keisu Gard.

Tobias Ljung

