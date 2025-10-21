SMHI varnar för ishalka

Det kan bli plötslig ishalka i delar av Norrbottens inlandskommuner. SMHI har utfärdat en gul varning för detta som sträcker sig från klockan 17:00 på tisdagen fram till klockan 09:00 på onsdagsmorgonen den 22 oktober.

Efter dagens snöfall väntas detta övergå till regn på kalla vägbanor, vilket kan leda till lokalt halt väglag. Även underkylt regn kan förekomma kortvarigt, skriver SMHI i sin varning.

Den plötsliga ishalkan kan elda till förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafik och som trafikan uppmanas man köra försiktigt, anpassa hastigheten efter rådande väglag samt avsätta längre tid för resa.