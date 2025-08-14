Prenumerera

SMHI varnar för kraftiga åskoväder

Under torsdagskvällen finns risk för kraftiga åskoväder som sträcker sig över delar av Jämtlands län och norra Västernorrland, samt stora delar av Västerbottens län och östra Norrbottens län.

Enligt SMHI:s gula varning finns det risk ”för mycket blixtar och kraftigt regn, som kan orsaka översvämning eller bränder”. Vidare uppger SMHI att det också finns risk för stora hagel och mycket hårda vindbyar.

”Det råder stor osäkerhet var och när åskovädren bildas och många platser i varningsområdet väntas inte bli drabbade”, skriver SMHI i en kommentar om varningen.

Varningen sträcker sig från klockan 16:00 på torsdagseftermiddagen till klockan 01:00 på fredagen den 15 augusti.

Anders Sjöberg

