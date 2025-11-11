Prenumerera

SMHI varnar två gånger för plötslig ishalka

SMHI har utfärdat två gula varningar för plötslig ishalka som berör delar av Norrbottens kustland upp mot Haparanda.

Varningarna kommer då det finns risk för regn på kalla vägytor eller underkylt regn vilket kan leda till problem i trafiken.

Den första varningen gäller från klockan 21:00 på tisdagen den 11 november till klockan 10:00 på onsdagen den 12 november.

”Under tisdagen breder ett snöfallsområde ut sig över Västerbottens län och Norrbottens län. Från senare delen av tisdagskvällen eller natt till onsdag kan snöfallet delvis övergå i regn eller underkylt regn, som kan ge problem med ishalka. Under inledningen av onsdagen börjar nederbörden att upphöra med början i södra delen av varningsområdet”, skriver SMHI.

Den andra varningen gäller från klockan 16:00 på onsdagen den 12 november till klockan 06:00 på torsdagen den 13 november.

”Sent onsdag eftermiddag rör sig ett nederbördsområde upp över Västerbottens län söderifrån och sprider sig under kvällen upp över Norrbottens län. Inom varningsområdet ser nederbörden till stor del ut att falla som regn eller underkylt regn samtidigt som vägytorna är kalla och därmed finns risk för ishalka. Nederbörden drar bort åt nordost sent natt mot torsdag och torsdag morgon”, skriver SMHI om den andra varningen.

Anders Sjöberg

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Däckbyte: ”Många kör för länge med sina däck”

Vinterns rusch för däckbyten står inför dörren. ”Så slitna som däcken är nu, har de aldrig varit tidigare”, säger Mikael Korva som har sett många bilisters däck när de har kommit för att byta. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

5 november, 2025 3 kommentarer
Antalet besökare har årligen fördubblats

Med fulla orderböcker och en årlig fördubbling av gästantalet under de senaste tre åren, går Melina och Roger Mäkitalo med företaget Pajala Huskies i Kieksiäisvaara in med förhoppningar om en snörik vinter. ”Jag kände i morse när de första snöflingorna

29 oktober, 2025 1 kommentar
Undersköterskestudenter till undsättning för gosedjuren

Gosedjur med diverse plågor plåstrades om när Övertorneås vård- och omsorgselever besökte två förskolor i kommunen. Detta som en del av Vård- och omsorgscolleges VO-Collegevecka som ska marknadsföra vård- och omsorgsyrken. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

22 oktober, 2025 Inga kommentarer
Rekordförsäljning för second hand

Second hand-försäljningen i Sverige omsatte 1,9 miljarder kronor i augusti, visar siffror från Svensk Handel. Det är nytt rekord för en enskild månad. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

15 oktober, 2025 2 kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play