SMHI varnar två gånger för plötslig ishalka

SMHI har utfärdat två gula varningar för plötslig ishalka som berör delar av Norrbottens kustland upp mot Haparanda.

Varningarna kommer då det finns risk för regn på kalla vägytor eller underkylt regn vilket kan leda till problem i trafiken.

Den första varningen gäller från klockan 21:00 på tisdagen den 11 november till klockan 10:00 på onsdagen den 12 november.

”Under tisdagen breder ett snöfallsområde ut sig över Västerbottens län och Norrbottens län. Från senare delen av tisdagskvällen eller natt till onsdag kan snöfallet delvis övergå i regn eller underkylt regn, som kan ge problem med ishalka. Under inledningen av onsdagen börjar nederbörden att upphöra med början i södra delen av varningsområdet”, skriver SMHI.

Den andra varningen gäller från klockan 16:00 på onsdagen den 12 november till klockan 06:00 på torsdagen den 13 november.

”Sent onsdag eftermiddag rör sig ett nederbördsområde upp över Västerbottens län söderifrån och sprider sig under kvällen upp över Norrbottens län. Inom varningsområdet ser nederbörden till stor del ut att falla som regn eller underkylt regn samtidigt som vägytorna är kalla och därmed finns risk för ishalka. Nederbörden drar bort åt nordost sent natt mot torsdag och torsdag morgon”, skriver SMHI om den andra varningen.