UPPDTERAD: Smittläget i länet

Sammanlagt 363 personer har bekräftats smittade med covid-19 i länet till och med torsdagsmorgonen, 90 på tisdag, 120 onsdag och 153 torsdag.

Under torsdagens förmiddag vårdades 50 personer med Covid-19 på sjukhus i länet, varav fyra på intensiven. Just nu har 1.175 personer påbörjat sin vaccination mot covid-19, första dosen. Den andra dosen ges efter 3-4 veckor beroende på vilket vaccin som används. Det innebär att de första som vaccinerades i länet nu får sin andra och sista dos. Just nu är det personer på särskilda boenden, de med hemsjukvård, personal inom vård och omsorg samt personer som bor med personer ur dessa riskgrupper som vaccineras, uppger region Norrbotten.

Många undrar när just de kommer att få vaccinet. Än går det inte att lämna exakta besked kring vaccinationsdatum för olika grupper. Region Norrbotten kommer att återkomma med mer information. På norrbotten.se och 1177.se finns all information som finns tillgänglig just nu. Båda sajterna kommer att uppdateras löpande.

”Undvik att ringa vården för att fråga om vaccination mot covid-19. Hälsocentraler och mottagningar har inte möjlighet att svara på frågor om detta”, uppmanar region Norrbotten.

UPPDATERAD

Senaste dygnet har 110 personer i Norrbotten bekräftats smittade med covid-19, siffrorna uppdaterades klockan 08 på fredagsmorgonen. Idag vårdas 45 personer med Covid-19 på sjukhus i länet, varav fyra på intensiven.

Totalt 9.041 personer i Norrbotten har konstaterats vara smittade i Norrbotten.