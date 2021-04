Smittoläget i länet

Måndag till torsdag denna vecka har sammantaget 548 nya smittor med covid-19 bekräftats i Norrbotten.

Totalt sedan virusutbrottets början har 19.887 konstaterats smittade. Under torsdagen vårades 43 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 13 på C-IVA, dessutom två på C-IVA utomläns. Under vecka 15 testades 6.155 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 1.075 av dessa, 17,5 procent testades positivt för covid-19.

Till och med vecka 14 har 43.145 personer fått en dos och 16.663 personer har fått två doser vaccin mot covid-19 i Norrbotten.