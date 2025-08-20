Snart börjar björnjakten

Årets björnjakt startar på torsdagen den 21 augusti, en timme innan soluppgången.

Totalt får 24 björnar fällas över de tre jaktområden som Norrbottens län delats upp i.

”När kvoten är fylld avlyser vi omedelbart jakträtten för respektive område. Som jägare behöver du hålla dig uppdaterad”, skriver Länsstyrelsen Norrbotten på sin hemsida.