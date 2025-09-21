Snart startar Beredskapsvecken

På måndagen den 22 september drar Beredskapsveckan igång i landet.

Beredskapsveckan genomförs vecka 39 varje år. Informationsveckan leds av MSB och genomförs av många aktörer samtidigt i syfte att stärka motståndskraften hos invånarna. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar”.

Länsstyrelsen i Norrbotten skriver på sin hemsida att det vid en större samhällsstörning är många som behöver hjälp.

”Samhällets resurser måste i första hand användas för att stödja de mest utsatta, som äldre och sjuka. Därför är det viktigt att vi alla inledningsvis kan klara oss själva. Det personliga ansvaret innebär att du, vid en kris, ska kunna hantera situationen och de omedelbara behoven utan stöd från myndigheter. Med en god beredskap bidrar du till att hela samhället klarar en svår påfrestning bättre”, skriver Länsstyrelsen.

Under Beredskapsveckan arrangeras en rad aktiviteter och informationsinsatser runt om i länet, där man bland annat kan lära sig hur man bygger en egen krislåda, få tips om brandsäkerhet och öva på första hjälpen.

”Det är en möjlighet för alla att öka sin beredskap – för sin egen och för samhällets skull”, skriver länsstyrelsen.