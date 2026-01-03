Snattare stoppad av butikspersonal

En snattare stoppades i dag av butikspersonalen i en butik i Haparanda. Personen hade varor till ett värde av drygt 1 000 kronor på sig.

Personalen larmade polisen som var upptagen på annat håll, därmed tog det 40 minuter tills polisen anlände till butiken i Haparanda.

Butikspersonalen höll kvar den misstänkta snattaren tills polisen kom till platsen. Den misstänkte var inte nöjd med att bli kvarhållen så hen har riktat sparkar och slag mot butikspersonalen.

Polisen har upprättat en brottsanmälan.

Tidigare i veckan drabbades samma butik av ett annat snatteriförsök. Även då grep personalen in och satte stopp.