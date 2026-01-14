Startskott för ny bokklubb

En bokklubb för unga lässugna är i uppstartsfas i Haparanda.
Uppstartsmötet hålls den 20:e januari vid biblioteket.
Under mötet diskuteras bland annat önskemål om vilka böcker deltagare vill läsa.
