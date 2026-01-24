Prenumerera

Stekhett när Asplöven mosar motstånd

Asplöven stod för ett tight spel. Foto:Lasse Stenman

Gränskrigarna går fram som en stridsvagn i hockeyns norrtvåa.

Efter 8-1 (3-1, 4-0, 1-0) mot serietvåan Rosvik under fredagskvällen befäster man sin suveräna serieledning.

Hemmalaget tar ledningen i numerärt överläge i mitten av första. Men när gästerna kvitterar minuten senare kan åskådarna hoppas på en jämn fajt.

Pyttsan.

AHC går in i mellanakten med tvåmålsledning och pulvriserar Rosvik med fyra raka kassar, bara för att släppa på tempot i tredje och segra med 8-1.

Som betraktare imponeras man av de välkomponerande enheterna hos Löven, där ett stort antal spelare figurerar i matchprotokollet.

En satsad hundralapp på serieseger lär ge ungefär 97 kronor i utdelning.

 

Läs mer i Haparandabladet v.5. e-tidningen eller papperstidningen

 

Av: Lasse Stenman

Publicerad av:

Linda Danhall

