Stekhett när Asplöven mosar motstånd

Gränskrigarna går fram som en stridsvagn i hockeyns norrtvåa.
Efter 8-1 (3-1, 4-0, 1-0) mot serietvåan Rosvik under fredagskvällen befäster man sin suveräna serieledning.
Hemmalaget tar ledningen i numerärt överläge i mitten av första. Men när gästerna kvitterar minuten senare kan åskådarna hoppas på en jämn fajt.
Pyttsan.
AHC går in i mellanakten med tvåmålsledning och pulvriserar Rosvik med fyra raka kassar, bara för att släppa på tempot i tredje och segra med 8-1.
Som betraktare imponeras man av de välkomponerande enheterna hos Löven, där ett stort antal spelare figurerar i matchprotokollet.
En satsad hundralapp på serieseger lär ge ungefär 97 kronor i utdelning.
Av: Lasse Stenman
