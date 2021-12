Stigande elpriser

Flera faktorer påverkar elpriset, allt från vädret till råvarupriser och valutor.

Under början av veckan kom rapporter om att elpriset i norra Sverige har skenat uppåt. För november månad så steg månadsmedelpriset för samtliga svenska elområden, rapporterar energimarknadsbyrån. För elområde 1(Luleå), som Tornedalen ingår i steg månadsmedelpriset från 25,8 öre per kWh i oktober till 43,9 öre per kWh i november. Det motsvarar en ökning med ungefär 18 öre per kWh. Prisprognoserna indikerar att det finns en risk för att elpriserna under vintern kommer att stanna på en fortsatt hög nivå. Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige samtidigt som det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.