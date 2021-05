Stoppa privatiseringen av ridstallet!

Angående tisdagens (11/5 2021) artikel i HB gällande utförsäljningen av ridstallet i Pajala:

Leif Gramners (KD) strategi för att hantera folkstormen mot att sälja ut ridstallet i Pajala är klar: Han förminskar att det finns en sådan kritik (trots 600 namnunderskrifter på ett dygn) och sedan försöker han krångla sig ur och motivera sitt beslut till utförsäljning genom att på ett väldigt fult sätt försöka spela ut föreningarna i kommunen mot varandra. Underförstått: Får föreningen Pajala Hästkraft pengar så tar den nästan allt i börsen, så att de övriga föreningarna får dela på skorpsmulor, hmf!

Men hör och häpna! En kommunbudget fungerar inte så, åtminstone inte på politisk nivå, för politiken har all möjlighet att PRIORITERA. En budgetpost är inte ristad i sten, utan det går alldeles utmärkt att båda öka och minska den beroende på den politiska viljan. Detta vet naturligtvis Leif Gramner, han tog ju exempelvis på samma möte som ridstallet avhandlades på, beslut om att ge pengar för en bredbandssamordnare på heltid för 600.000 kronor utan att det drabbade något annat inom administrationen.

Det går att räkna upp fler budgetförstärkningar i organisationen som skett senaste tiden. Exempelvis har ”Strategiska satsningar” fått 1,5 miljoner kronor i budget. Kanske Leif Gramner kan använda sig av en del pengar härifrån i stället för att sälja ut ridstallet för all framtid? Om ridstallet inte faller under begreppet ”Strategiska satsningar” – vad är kvalifikationskraven för att passa in där då?

Att hänvisa till den privata marknaden att ta hand om en ridskoleverksamhet är befängt. Lösningen som exempelvis gjordes i Överkalix med en privat aktör i botten gjorde att när aktören inte längre var intresserad av att bedriva ridskoleverksamhet så sades avtalet upp och så var den sagan slut. Nu kämpar föreningen från noll igen.

Samtidigt förvånas jag inte av detta förslag till utförsäljning av ridstallet från Leif Gramners sida, han är ju trots allt en högerman och högermän har oftast sitt hjärta klappande närmare både privatiseringar och skattesänkningar än satsningar för framtiden. Men än finns tid att ändra sig i frågan naturligtvis, då detta avgörs 24/5 på kommunstyrelsens sammanträde.

Ridsport är en av de största sporterna i Sverige och satsningen på barn och unga och i synnerhet tjejer och kvinnor i denna kommun, är en satsning vi inte har råd att inte göra! Jag vädjar till mina egna S-kamrater i leden och till övriga ledamöter i samtliga partier som tar beslut i frågan: Stoppa privatiseringen av ridstallet och satsa på en långsiktig ridskoleverksamhet för alla i Pajala kommun!

Ann-Sofie Krakov Isaksson (S)