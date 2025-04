Stoppa tjuven i påsk

I april 2024 ökade bostadsinbrotten i Sverige jämfört med året innan. Stöldskyddsföreningen (SSF) ger tips på hur man kan hålla tjuven borta inför påsken.

Inbrott i villor och radhus ökade med 15 procent och inbrott i lägenheter ökade med 9 procent. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) motsvarade det 26 inbrott om dagen. Trots det visar den Demoskopundersökning som SSF gjorde 2024 att 38 procent av svenskarna inte vidtar några som helst säkerhetsåtgärder inför resor. Samtidigt säger en av tre att de är rädda för inbrott.

– Många gör misstaget att städa och släcka ner innan de åker bort – men det avslöjar för tjuven att du inte är hemma, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

SSF varnar särskilt inför påsken – en helg då många reser bort och tjuvarna passar på. De flesta inbrotten sker på dagen när man inte är hemma, men under lov, ledigheter och högtider sker inbrott ofta under kvällstid då tjuven inte är lika synlig. Vanligast i villa är att tjuven tar sig in genom att bryta upp ett fönster eller en altandörr på markplan. I lägenhet tar sig tjuven oftast in genom brevlådan med hjälp av en låsslunga.

– Informera grannar om att du reser bort, be dem tömma din brevlåda och håll uppsikt. En enkel timer på lamporna kan göra stor skillnad, säger Lina Nilsson.