PAJALA: Pajala kommun meddelade strax efter 18.30 under onsdagskvällen kommunmedborgare om en stor vattenläcka, centralt i Pajala. Vatten finns att hämta bakom brandstationen.

Teknik och servicesektorn meddelade under sen eftermiddag om en stor vattenläcka i Pajala centralort. Det kan förekomma störningar i delar av samhället i dag, den 11 maj.

Vatten finns att hämta bakom brandstationen på Sommarvägen 6

Ny information kommer senare under kvällen.

Uppdatering:

Under kvällen meddelade Pajala kommun att läcksökning fortgår under natten mot torsdag och ny information kommer under förmiddagen den 12 maj.