Under måndagens förmiddag har Pajala kommun informerat om pågående driftstörning i Pajala Stadsnät.
Kunder i Kaunisvaara, Aareavaara, Huuki, Ristimella, Airivaara och Kolari berörs.
Felsökning pågår.
