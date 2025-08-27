Störning i vattenleverans i Narken under dagen

Mellan klockan 08:00 och 15:00 på onsdagen kan störningar vattenleveransen i Narken, Pajala kommun, förekomma.
Detta sker i samband med arbete på vattenverk.
Specifikt är det området Narken södra som berörs.
Meningen med livet är ett hett och härligt bastubad visar bastuprofilen Jonas Jaako från Övertorneå som medverkar i morgondagens tv-program ”Jag och min far” tillsammans med Magnus Uggla.
I två nätter sov Ulla-Maija Koivuranta i Aareavaara tillsammans med en huggorm i sin säng. När hon väl upptäckte ormen attackerade den henne. ”Jag har inte vågat sova i min säng sedan dess”, säger Ulla-Maija Koivuranta.