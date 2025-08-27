Störning i vattenleverans i Narken under dagen

I två nätter sov Ulla-Maija Koivuranta i Aareavaara tillsammans med en huggorm i sin säng. När hon väl upptäckte ormen attackerade den henne. ”Jag har inte vågat sova i min säng sedan dess”, säger Ulla-Maija Koivuranta. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿