Stort intresse för antikroppstest

Många norrbottningar har bokat tid för att testa om de har utvecklat antikroppar mot covid-19.

– Intresset är stort och det har gjort att det är fullbokat på flera orter, säger Anna Pohjanen, chef division Närsjukvård Luleå och Boden, i ett pressmeddelande.

Det var i tisdags som provtagningen startade, och nya tider släpps löpande för att alla som är friska och har fyllt 18 år ska om de vill kunna testa sig. ”Men alla kan inte testa sig i början”.

– Ur ett medicinskt perspektiv är det ingen brådska med att testa om du har antikroppar. Tänk på att bara du som har haft symtom ska testa dig, säger Anna Pohjanen.

Bokning av tider görs via 1177.se – och inte via kommunernas hälsocentraler. På måndag öppnas även ett speciellt telefonnummer för bokning för personer som av någon anledning inte kan boka via 1177.se

Antikroppstesterna sker på utvalda hälsocentraler under helger och kvällar, eftersom hälsocentralernas lokaler är upptagna under dagtid på vardagarna. Provtagningen sker genom ett blodprov och kostar 200 kronor.