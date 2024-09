Suicid och prevention uppmärksammas årligen

I dag, tisdagen den 10 september, uppmärksammas suicid genom den årliga Suicidpreventiva dagen.

Dagen infördes 2003 på intiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO).

Haparanda kommun uppger att de arbetar för att ”öka kunskapen om suicidprevention och att utveckla arbetet inom alla delar av kommunen”. Suicid, ett annat ord för självmord, beskrivs som ett folkhälsoproblem.

”Förutom förlust av människoliv leder suicid och suicidförsök till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra i personens omgivning. Suicidprevention handlar om att förebygga och minska förekomsten av suicid och suicidförsök”, skriver Haparanda kommun på sin hemsida.

Temat för i år är ”Change the narrative on suicide” – på svenska ungefär ”Ändra narrativet om suicid”. Enligt WHO är förhoppningen att öka medvetenheten om vikten att minska stigmat kring suicid och uppmana till öppna konversationer för att förhindra suicid.