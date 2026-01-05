Summering av sportsliga resultat

Nytt år, mer sport. Sedan 2025 års sista HB gick till tryck har några matcher hunnit spelas. HB summerar några av de matcher som inträffade strax innan jul och nyår samt listar kommande matcher.

Sedan sista numret av HB före jul- och nyårshelgen har några sporthändelser ägt rum. I HockeyTrean har Pajala HC spelat två hemmamatcher. Mot Malmbergets AIF blev det vinst med 4-1 den 19 december och mot IF Kalix Hockey blev det vinst med 7-3 den 20 december.

För Övertorneå HF blev det förluster hemma mot Hertsörinken med 3-16 och Malmbergets AIF med 2-7. På lördagen den 3 januari tog ÖHF emot PHC där matchen slutade 0-12 till PHC:s favör. ÖHF ligger fortsatt sist i tabellen med PHC klättrat upp till fjärde plats i tabellen.

I HockeyTvåan, där Asplöven Haparanda Hockey Förening spelar, vann Haparandalaget med 12-1 mot Jokkmokks HF den 19 december. Laget fortsätter gå som tåget och leder tabellen med nio poäng före Rosvik IK med två omgångar färre spelade.

I innebandyns värld har både Pajala IF:s damer och herrar avancerat till DM-semifinalerna som spelas i Pajala 7-8 februari, vilket HB kunde berätta den 16 december. PIF-damerna vann mot Haparanda AIK den 21 december hemma med 11-5, medan PIF-herrarna vann mot HAIK med 10-6 den 6 december.

Dessutom spelade PIF-herrarna dubbla seriematcher i utvecklingsserien mot Gammelstads IF/Bensby UFF på både borta- och hemmaplan den 20 och 21 december. Bortamötet slutade i förlust med 8-4 och hemmamötet slutade i vinst med 8-4. PIF-herrarna ligger för närvarande på andra plats i tabellen med nio poäng upp till serieledaren Tväråselets AIF.

Utöver förlusten i DM-kvartsfinalen mot PIF fick Haparanda AIK:s innebandyherrar med sig sina första två poäng efter övertidsseger mot Arvidsjaur IF i Division 2 hemma i Nya Aspen den 20 december. HAIK-herrarna ligger dock fortsatt sist i tabellen.

Till helgen återupptas sporterna. För att börja med hockeyn: Nästa schemalagda match för Asplöven är bortamötet mot Sundeby SK i Sunderby Ishall den 13 januari. Pajala HC spelar två bortamatcher under helgen. På lördagen den 10 januari tar sig PHC an Ektjärns Idrottsförening i Sunderby Ishall och på söndagen den 11 januari väntar Rosvik IK 2 i Hala Hallen.

Vidare till innebandy. På fredagen den 9 januari i Herrar division 2 spelar Haparanda AIK:s innebandyherrar hemma mot StiL Innebandy i Nya Aspen. Dagen efter, under lördagen den 10 januari, reser HAIK-herrarna till Luleå för bortamötet mot Bergnäsets AIK i Kronanhallen. Under lördagen den 10 januari reser Pajala IF:s innebandydamer i division 1 till Luleå för bortamötet mot Notvikens IK i Örnäsets sporthall. På söndagen den 11 januari tar sig Pajala IF:s innebandyherrar i utvecklingsserien an Öjebyns IBF på bortaplan i Norrmalmia sporthall.