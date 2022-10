Sven Tornberg riskerar hamna ute i kylan

HAPARANDA:

Kommunalrådet i Haparanda, Sven Tornberg (C), riskerar att hamna ute i kylan när samarbete mellan olika partier ska formas för att skapa ett majoritetsstyre. Det finns ett starkt motstånd från andra partier mot ett samarbete där Tornberg har en ledande position.

HB fick i förra veckan telefonsamtal från aktiva politiker i Haparanda där man ville att vi skulle ta upp den här frågan. Vi har talat med medlemmar på olika nivåer i olika partier. Men eftersom inget är klart i förhandlingarna, så vill ingen framträda med namn även om de lämnar tydliga uppgifter.

Det finns uppenbarligen två tydliga alternativ till en politisk majoritet där centern finns med.

Allians S+C?

En allians mellan S med 12 mandat och C med 6 mandat skulle ge betryggande majoritet med 18 av 31 röster i fullmäktige. Något som HB pekade på i en analys direkt efter valet.

Men där har det skurit sig, åtminstone när det gäller Sven Tornberg. Enligt flera uppgiftslämnare var den tändande gnistan att Tornberg skulle ha uppträtt arrogant vid ett första möte mellan partierna.

”Han hemlighåller”

Enligt vissa uppgifter skulle Tornberg på mötet bland annat ha framhållit sig som den mest kompetenta politikern för kommunalrådsposten. Alltså mer kompetent än S-kandidaten Nina Waara. Andra uppgiftslämnare inom S vill tona ner detta.

Ytterligare uppgiftslämnare inom S menar att ett stort problem med Tornberg är att han hemlighåller information till andra partier inför viktiga mötesbeslut. Samma påstående kommer också från andra partier.

Det troliga är att S fortfarande håller dörren öppen mot C under förutsättning att Tornberg inte har en ledande position inom C. Men S har också haft möten med M. De skulle tillsammans få en knapp majoritet med 16 mandat.

Borgerlig allians?

En borgerlig allians bestående av C, M, och KD skulle kunna regera med stöd av SD, som fick fyra mandat i valet. Det skulle ge 16 mandat av 31 i fullmäktige, alltså en knapp majoritet. Sven Tornberg skulle fortsätta som kommunalråd.

Men beskedet från SD har varit tydligt när Tornberg begärt ett besked. SD-gruppen säger enhälligt nej med motivet att man inte har förtroende för Tornberg. Detta har man meddelat direkt till Tornberg.

Anledningen är bland annat Tornbergs hantering av nya Värmeverket och upphandlingen av äldreboendet. Dessutom finns bland SD-väljarna många före detta centerpartister som inte vill ha tillbaka Tornberg som ledare i politiken.

”Ingen kommentar”

Sjvp är ytterligare ett parti som inte kan tänka sig att ingå i ett samarbete där Tornberg har en ledande position. Medlemmarna är mycket tydliga med sin ståndpunkt i den frågan.

HB har sökt Sven Tornberg för en kommentar. Han meddelar dock via SMS att han inte har någon kommentar att ge.