Systemleverantör utsattes för cyberangrepp

I måndags fick Haparanda stad veta att en leverantör av ett system, som används till att hantera rehabilitetsärenden.

– Adato är det system som Haparanda stad använder för att hantera rehabilitetsärenden, vilket innebär att det finns en risk att känsliga personuppgifter kan ha läckt.

Cyberangreppet ska enligt uppgift från Miljödata ha skett lördagen den 23 augusti, informeras det på Haparanda stads hemsida.

En krisgrupp analyserar ”hur driftstörningen påverkar Haparanda stad, samt hur kommunen kan hantera risken för att en utomstående part kan ha fått tillgång till känsliga personuppgifter”.